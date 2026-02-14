Raf annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026, poche settimane prima di partire per Sanremo 2026. La decisione arriva dopo aver ricevuto l'invito ufficiale a partecipare alla 76ª edizione del Festival, dove presenterà il nuovo brano “Ora e per sempre”, scritto con il figlio Samuele. La tournée prenderà il via a giugno, con concerti già programmati in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano.

Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli.. Nel frattempo l’artista guarda alla prossima estate, con la voglia di riabbracciare il suo pubblico: Raf infatti tornerà dal vivo con il fitto calendario di date in tutta Italia di “ INFINITO – ESTATE 2026”, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS. I biglietti saranno in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026

Raf si prepara a conquistare i palchi con il suo nuovo tour Infinito – Palasport 2026, un evento imperdibile per i fan.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre, Raf annuncia date tour estivo: due le tappe in Sicilia; RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026; Raf porta il 1° agosto il suo nuovo tour al Forte di Bard; Raf celebra 40 anni di carriera con il tour Infinito e una tappa estiva nel Cesenate.

RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 202676° edizione del Festival di Sanremo, vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano Ora e per sempre, scritto insieme al figlio ... corrierequotidiano.it

Raf torna dal vivo con Infinito – Estate 2026: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasportA pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Ora e per sempre, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli, Raf annuncia le prime date del tour Infinito – Estate ... megamodo.com

A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, Raf guarda alla prossima estate con la voglia di riabbracciare il suo pubblico e torna dal vivo con “INFINITO - ESTATE 2026” Biglietti ora in vendita su facebook

A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, #Raf guarda alla prossima estate con la voglia di riabbracciare il suo pubblico e torna dal vivo con “INFINITO - ESTATE 2026” Biglietti ora in vendita s x.com