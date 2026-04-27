Un uomo di 66 anni è stato arrestato a Monza dopo aver violato le disposizioni relative alla custodia cautelare. Era sottoposto ai domiciliari e aveva un divieto di comunicazione con la sua ex e con il nuovo compagno della donna. Nonostante le restrizioni, avrebbe contattato ripetutamente la coppia attraverso i social network. Le forze dell'ordine hanno eseguito l’arresto e portato l’uomo in camera di sicurezza.

Monza, 27 aprile 2026 – Era bloccato ai domiciliari e aveva il divieto di comunicazione nei confronti della sua ex e del nuovo compagno della donna. Ma nonostante ciò ha ignorato completamente la disposizione. E così alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di Muggiò hanno arrestato un 66enne di Monza. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, a marzo era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, con qualsiasi mezzo, con le persone offese. Tale provvedimento era scaturito a seguito di reiterate minacce e ingiurie rivolte alla sua ex compagna e al convivente di quest'ultima.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, perseguita l’ex sui social violando il divieto di comunicazione: arrestato un 66enne

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