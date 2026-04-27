Continua a molestare la ex e il nuovo compagno sui social | 66enne finisce in carcere

Un uomo di 66 anni, che da marzo era sottoposto agli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con la ex e il suo nuovo compagno, è stato arrestato nuovamente. Nonostante le restrizioni, avrebbe continuato a molestare le due persone attraverso i social network. Ora si trova in carcere, dopo che le forze dell’ordine hanno verificato le sue condotte reiterate nonostante il braccialetto elettronico.

Da marzo era agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico e con il divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la sua ex e il suo nuovo compagno. Ma l’uomo – un 66enne domiciliato a Monza e già noto alle forze dell’ordine – avrebbe continuato a importunarli.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nonostante il braccialetto elettronico continua a molestare la vittima, arrestato dalla Mobile; Col braccialetto elettronico, viola il divieto di avvicinamento alla ex: la Polizia arresta un uomo; Minacce su TikTok e 26 telefonate minatorie in pochi minuti alla ex: 27enne patteggia l'accusa di stalking; Bari, tornano tavolini in largo Adua e piazza Diaz: Spazio nei giardini contro la movida molesta.

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