Un uomo di 66 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, è stato arrestato nuovamente. La motivazione è la sua condotta di persecuzione nei confronti dell’ex partner attraverso i social media. Dopo aver violato le restrizioni, è stato trasferito in carcere. La vicenda riguarda una serie di comportamenti che hanno portato all’arresto e alla detenzione in istituto penitenziario.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, 66enne continua a perseguitare la. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Già ai domiciliari, 66enne continua a perseguitare l’ex sui social e finisce in carcere

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