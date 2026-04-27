Monza | nasce Casa Borgazzi 67 il nuovo rifugio per i senza dimora

A Monza è stata inaugurata Casa Borgazzi 67, una nuova struttura situata nell’area ex Tpm, con 24 posti letto. La struttura prende il posto dello Spazio 37 e si propone come un punto di riferimento per i senza dimora, offrendo percorsi di autonomia e supporto. La palestra si rivolge a persone in difficoltà, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e l’indipendenza.

? Cosa sapere A Monza apre Casa Borgazzi 67 nell'area ex Tpm con 24 posti letto.. La struttura sostituisce lo Spazio 37 per offrire percorsi di autonomia ai senza dimora.. Da ieri, l’area ex Tpm di Monza ha iniziato una nuova fase operativa con l’apertura di Casa Borgazzi 67, la struttura che sostituisce lo storico Spazio 37 per l’accoglienza dei senza dimora. Il presidio, situato accanto alla nuova Casa di Comunità in costruzione, offre 24 posti letto, suddivisi tra 20 per gli uomini e 4 per le donne, segnando il passaggio definitivo a un modello di assistenza basato sulla dignità e l’integrazione. L’eredità di Gaiani e il nuovo volto dell’accoglienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza: nasce Casa Borgazzi 67, il nuovo rifugio per i senza dimora Notizie correlate Leggi anche: Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartire Napoli, il nuovo rifugio per le famiglie: nasce la Casa Ronald McDonaldUn nuovo pilastro di accoglienza per la pediatria d’eccellenza del Mezzogiorno sta per sorgere nel cuore di Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Casa Borgazzi 67: uno spazio accogliente per persone senza dimora; Monza, ecco Casa Borgazzi 67: accoglienza, assistenza e orientamento per persone senza dimora; Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartire; Monza, inaugurata Casa Borgazzi 67: uno spazio per persone senza dimora -. Monza apre le porte dell’inclusione. Casa Borgazzi, 24 posti per ripartireSull’area ex Tpm nasce un luogo di accoglienza e accompagnamento delle persone senza fissa dimora. Da ieri il passaggio di consegne dallo storico Spazio 37 alla nuova struttura è diventato operativo. ilgiorno.it A Monza nasce un nuovo spazio per senza dimoraA Monza inaugurata Casa Borgazzi 67, nuova struttura per persone senza dimora con 24 posti letto e servizi di accoglienza. monza-news.it Casa Borgazzi 67 è uno spazio che offrirà servizi di assistenza, accoglienza e orientamento - facebook.com facebook