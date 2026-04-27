Monteverde sgominate la banda da 60.000 euro | due arrestati

A Monteverde, due uomini sono stati arrestati dopo aver rubato circa 60.000 euro da un appartamento. Le forze di polizia hanno fermato i due sospetti, mentre un terzo complice è riuscito a scappare ed è attualmente ricercato. Le indagini sono condotte dal commissariato Colombo, che sta cercando di ricostruire la dinamica del colpo e di identificare tutti i responsabili.

?? Cosa sapere Due uomini arrestati a Monteverde dopo un furto da 60.000 euro in un appartamento. Il terzo complice è in fuga mentre gli agenti del commissariato Colombo indagano. Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato in via di Monteverde dopo un colpo da 60.000 euro che ha colpito un appartamento del quartiere, mentre il terzo complice è riuscito a scappare. Il blitz è scattato quando gli agenti del commissariato Colombo hanno notato un uomo dal comportamento sospetto intento a s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteverde, sgominate la banda da 60.000 euro: due arrestati Notizie correlate 60.000 farmaci illegali online: scoperta filiera da 134mila euro.BOLOGNA – Un imprenditore sessantenne della Bassa è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per la produzione e commercializzazione abusiva di... Colpo alla banda dei documenti falsi: arrestati da due comandi di polizia localeBlitz della polizia locale ieri pomeriggio a Mestre quando le pattuglie hanno sorpreso in un'abitazione e in via Miranese due cittadini del Guatemala...