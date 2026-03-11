Colpo alla banda dei documenti falsi | arrestati da due comandi di polizia locale

Ieri pomeriggio a Mestre, due cittadini del Guatemala sono stati arrestati durante un blitz della polizia locale. Le pattuglie hanno fatto irruzione in un'abitazione e in via Miranese, sorprendendo le persone con documenti falsi. L'operazione ha portato all'arresto dei due uomini coinvolti nel tentativo di utilizzare documenti falsificati. La polizia ha sequestrato i materiali trovati durante le operazioni.

