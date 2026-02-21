60.000 farmaci illegali online | scoperta filiera da 134mila euro

La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di farmaci illegali online, con un giro d’affari di circa 134mila euro. Durante un'operazione nel Bolognese, gli agenti hanno trovato un magazzino nascosto nella Bassa che conservava oltre 60.000 medicinali non autorizzati. La scoperta mette in luce la presenza di un sistema ben organizzato che distribuisce farmaci senza controllo. La polizia sta indagando sui responsabili della rete.

Magazzino Fantasma: Svelata una Filiera di Farmaci Online Illegali nel Bolognese. Un’operazione della Guardia di Finanza ha scoperto un magazzino nella Bassa bolognese contenente oltre 60.000 farmaci da banco, commercializzati online senza le necessarie autorizzazioni. L’indagine ha portato alla denuncia di un imprenditore sessantenne, accusato di produzione e commercializzazione di medicinali illegali, rivelando una filiera che operava su scala nazionale ed europea, mettendo a rischio la salute dei consumatori e danneggiando la concorrenza leale. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Bologna, si è concentrata su due società formalmente residenti in Germania, ma di fatto operative in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

