Montesport gran colpo a Modena Tre punti fondamentali per la salvezza

Nel match di Modena, Montesport ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro Anderlini, conquistando tre punti che rafforzano la loro posizione in classifica. La partita è stata decisa da prestazioni individuali di rilievo, con Rademacher che ha totalizzato 10 punti e Penati che ne ha aggiunti 7. Tra i giocatori di Modena, Monari si è distinto con il punteggio di 7.

Anderlini 0 Montesport 3 ANDERLINI MODENA: Guerra 6, Sartori 3, Jakic 2, Monari 7, Mazzieri 6, Gollini, Rademacher 10, Rinieri 3, Penati 7, Fino 1, Cornelli (L - pos. 45%, prf 20%). N.E. Manicardi, Cervi. All. Maioli. MONTESPORT: Galli 5, Testi 16, Bertelli 4, Scardigli 13, Giubbolini 6, Para 4, Ceccarelli, Mazzinghi, Castellani (L - pos. 80%, prf. 33%). N.E. Maionchi, Eifelli, Brogi. All. Contrario. Arbitri: Passaponti e Santoro Parziali: 19-25; 18-25; 24-26. MODENA - La Montesport sul campo della Anderlini Modena conquista tre punti salvezza fondamentali. Le toscane partono forte spingendo al servizio mettendo in difficoltà la ricezione di Anderlini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montesport, gran colpo a Modena. Tre punti fondamentali per la salvezza Notizie correlate Leggi anche: La Life365.eu espugna Modena: tre punti pesantissimi per la corsa salvezza Leggi anche: Lecce colpo salvezza: la... Banda giallorossa al 90' suona la sinfonia da tre punti all'Udinese