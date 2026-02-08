Lecce colpo salvezza | la Banda giallorossa al 90' suona la sinfonia da tre punti all' Udinese

Questa sera il Lecce centra una vittoria importante contro l’Udinese. La partita si era messa male, con i friulani in vantaggio al 5’ e il rigore trasformato da Solet al 26’. Ma nella ripresa, al 45’, Banda segna il gol della vittoria, regalando tre punti fondamentali per la salvezza del club giallorosso. La squadra di Baroni ha lottato fino all’ultimo secondo, portando a casa un risultato che può fare la differenza.

Lecce-Udinese 2-1 RETI: 5' pt Gandelman, 26' pt Solet (Rig.), 45' st Banda. LECCE (4-3-3): Falcone 6; Veiga 6, Gaspar 5, Gabriel 6.5, Gallo 6; Gandelman 7.5 (47' st Siebert sv), Ramadani 6, Coulibaly 5.5; Pierotti 5 (23' st Banda 7), Cheddira 5.5 (32' st Stulic 6), Sottil 5.5 (32' st N'Dri 6). In panchina: Fruchtl, Samooja, Fofana, Ndaba, Ngom, Sala, Helgason, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco 5.5. UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Bertola 5.5, Kristensen 6, Solet 6.5; Ehizibue 5.5 (41' st Kabasele sv), Miller 6 (19' st Zaniolo 6), Karlstrom 5 (47' st Buksa sv), Zemura 6; Atta 6.

