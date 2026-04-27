Montemiletto onora il martire Eustachio Gubitosa | memoria e teatro

A Montemiletto si è tenuta una cerimonia in cui il Salone del Castello è stato intitolato al partigiano Eustachio Gubitosa, deceduto nel 1944 durante la Resistenza. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno ricordato il sacrificio del militante partigiano con discorsi e momenti commemorativi. L’evento ha avuto come obiettivo il rispetto della memoria storica e il mantenimento della memoria di Gubitosa.

? Cosa sapere Montemiletto intitola il Salone del Castello al partigiano Eustachio Gubitosa caduto nel 1944.. L'evento con il Ministro Piantedosi celebra la memoria storica della Resistenza locale.. Il 25 aprile, in occasione della ricorrenza della Liberazione, il Comune di Montemiletto ha ufficialmente intitolato il Salone del Castello della Leonessa al giovane partigiano Eustachio Gubitosa, caduto per la libertà nel 1944. La cerimonia, che ha coinvolto le famiglie del martire e un ampio seguito di cittadini, ha voluto rendere omaggio alla memoria di un ragazzo di soli 19 anni. Gubitosa fu infatti vittima delle forze nazifasciste il 4 giugno 1944 a Biella, quando insieme ad altri venti giovani perse la vita in Piazza Quintino Sella, oggi nota come Piazza Martiri della Libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemiletto onora il martire Eustachio Gubitosa: memoria e teatro Notizie correlate Montemiletto dedica il Salone del Castello a Eustachio Gubitosa, giovane eroe della ResistenzaIl 25 aprile scorso, nel giorno della Festa della Liberazione, il Comune di Montemiletto ha celebrato la cerimonia di intitolazione del Salone del... Montemiletto ricorda Eustachio Gubitosa: Piantedosi celebra l’81° anniversario della LiberazioneIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 25 aprile ha partecipato, a Montemiletto in provincia di Avellino, alle celebrazioni per l’81°...