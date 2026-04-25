Montemiletto ricorda Eustachio Gubitosa | Piantedosi celebra l’81° anniversario della Liberazione

Il 25 aprile, a Montemiletto, si sono svolte le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione. Il ministro dell’Interno ha partecipato all’evento, che ha ricordato la figura di Eustachio Gubitosa. La giornata è stata dedicata a commemorare quel momento storico e le persone che hanno contribuito alla liberazione. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle formalità ufficiali.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 25 aprile ha partecipato, a Montemiletto in provincia di Avellino, alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione.Omaggio ai Caduti e memoria di Eustachio GubitosaLa cerimonia ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in cittàFirenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il ministro Piantedosi a Montemiletto per le celebrazioni del 25 aprile; Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro Piantedosi; Il Ministro Piantedosi a Montemiletto per il 25 Aprile; Montemiletto celebra il 25 Aprile 2026. 25 aprile, il ministro Piantedosi a Montemiletto: targa dedicata al partigiano GubitosaIl ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato a Montemiletto, in provincia di Avellino, alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione. La cerimonia ... ilmattino.it Durante la cerimonia è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti ed è stato intitolato il salone del Castello a Eustachio Gubitosa - facebook.com facebook