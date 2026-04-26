Montemiletto dedica il Salone del Castello a Eustachio Gubitosa giovane eroe della Resistenza

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Montemiletto ha intitolato il Salone del Castello della Leonessa a Eustachio Gubitosa, giovane partigiano ucciso dai nazifascisti a Biella nel giugno del 1944. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e autorità locali, che hanno assistito alla cerimonia di dedicazione. La decisione di dedicare il salone a Gubitosa si inserisce nelle celebrazioni della giornata dedicata alla memoria della Resistenza.

Il 25 aprile scorso, nel giorno della Festa della Liberazione, il Comune di Montemiletto ha celebrato la cerimonia di intitolazione del Salone del Castello della Leonessa al giovane partigiano Eustachio Gubitosa, fucilato dai nazifascisti a Biella il 4 giugno 1944.Un martire della Resistenza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Montemiletto ricorda Eustachio Gubitosa: Piantedosi celebra l’81° anniversario della LiberazioneIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 25 aprile ha partecipato, a Montemiletto in provincia di Avellino, alle celebrazioni per l’81°... Montemiletto, Piantedosi al Castello per il 25 aprile: memoria viva? Cosa sapere Il Ministro Piantedosi parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile a Montemiletto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Vissani premiato al Salone del tartufo di Città di CastelloIl tartufo è un prodotto unico, eccezionale, ed in Umbria abbiamo la fortuna di averlo sempre tutto l'anno come qui a Città di Castello dove è come l'acqua minerale sempre in tavola: parola di ... ansa.it Tartufo bianco pregiato protagonista del salone a Città CastelloSi rinnova a Città di Castello da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il salone nazionale del Tartufo bianco pregiato. Per tre giorni il centro storico sarà il regno della trifola che guiderà i ... ansa.it