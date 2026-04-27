Montefalco Whitaker vola sul podio | trionfo fulmineo nel barrage

A Montefalco, il cavaliere britannico Robert Whitaker ha conquistato il primo posto nel barrage del Gran Premio Csio, battendo il concorrente italiano nel tempo stabilito. In sella a Esi Rocky, Whitaker ha ripetuto la vittoria ottenuta in precedenza a Hickstead, portando a casa il risultato in modo rapido e deciso. La competizione ha visto protagonisti diversi cavalieri, con Whitaker che ha ottenuto il miglior tempo.

? Cosa sapere Robert Whitaker vince il Gran Premio Csio a Montefalco battendo Casadei nel barrage.. Il britannico in sella a Esi Rocky conferma il successo ottenuto a Hickstead.. Robert Whitaker ha trionfato oggi a Montefalco superando Giacomo Casadei con un distacco di due secondi durante il barrage finale del Gran Premio dello Csio a quattro stelle. La competizione, che ha impegnati cinquanta binomi nel totale, si è conclusa con una sfida decisiva tra dodici finalisti per la conquista del prestigioso podio. Il cavaliere britannico, già protagonista l’anno scorso nella King George V Gold Cup a Hickstead con il suo compagno Vermento, ha confermato la propria classe in sella a Esi Rocky, dominando la prova dopo una gestione magistrale del percorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montefalco, Whitaker vola sul podio: trionfo fulmineo nel barrage Notizie correlate Milano-Cortina 2026: L’Italia brilla, 5 medaglie nel giorno del trionfo azzurro. Goggia sul podio.Azzurri in Festa: Una Giornata di Trionfi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 L’eco dei successi italiani risuona dalle vette delle Alpi alle... L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di PechinoNon era semplice, soprattutto dopo la delusione in semifinale all’ultima stone di meno di 24 ore prima.