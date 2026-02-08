Milano-Cortina 2026 | L’Italia brilla 5 medaglie nel giorno del trionfo azzurro Goggia sul podio

L’Italia festeggia una giornata storica alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri conquistano cinque medaglie, con Goggia che sale sul podio e riaccende l’entusiasmo in tutto il Paese. Le vette delle Alpi e le strade di Milano sono invase da tifosi e sorrisi, mentre gli atleti italiani dimostrano di essere tra i migliori al mondo. È una giornata che resterà impressa nella memoria dello sport italiano.

Azzurri in Festa: Una Giornata di Trionfi alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’eco dei successi italiani risuona dalle vette delle Alpi alle pianure lombarde, con una giornata olimpica che resterà scolpita nella memoria dello sport nazionale. L’8 febbraio 2026, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno visto l’Italia protagonista con una pioggia di medaglie, un trionfo corale che ha galvanizzato un intero paese. Cinque medaglie, un bottino che testimonia l’impegno e la dedizione degli atleti italiani, e che promette di infiammare ulteriormente la competizione nei prossimi giorni. La giornata è iniziata con l’emozione della discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo, un evento che ha visto Sofia Goggia salire sul podio, conquistando un bronzo che ha risuonato come un inno alla resilienza e al talento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Bormio, l’Italia ha già conquistato due medaglie ai Giochi di Milano-Cortina.

Milano e Cortina aprono i giochi con un debutto da sogno.

Milano Cortina 2026: Fischnaller vola con lo slittino e conquista il bronzoL’italiano Dominik Fischnaller vince la medaglia di bronzo nello slittino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. rainews.it

Olimpiadi, ecco dove rivedere la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, andata in scena venerdì 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, ha regalato ... funweek.it

L'Italia dello slittino è sul podio ai Giochi di Milano Cortina. L'azzurro Dominik Fischnaller è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale delle Olimpiadi. L'oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all'austriaco Jonas Mueller. Ottava medaglia facebook

Milano-Cortina, #Lorello di bronzo nel #pattinaggio di velocità #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com