L’Italia vince il bronzo nel curling | il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino

L’Italia conquista il bronzo nel curling ai Giochi invernali di Pechino. Il duo formato da Constantini e Mosaner non si arrende dopo la sconfitta in semifinale e riesce a salire sul podio, portando a casa una medaglia importante. La gara è stata difficile, ma alla fine gli azzurri hanno dimostrato carattere e determinazione.

Non era semplice, soprattutto dopo la delusione in semifinale all'ultima stone di meno di 24 ore prima. L'Italia del curling – che tanto ha appassionato gli italiani in questi giorni – vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 contro la Gran Bretagna. 5-3 il finale, in un match giocato alla perfezione. Il duo formato Stefania Constantini e Amos Mosaner si riconferma dunque sul podio olimpico dopo lo storico oro a Pechino 2022, prima medaglia italiana nel curling della storia. Una medaglia che assume valore doppio se si pensa che è arrivata in casa e soprattutto dopo la delusione in semifinale, persa 9-8 contro gli Stati Uniti nella serata di lunedì.

