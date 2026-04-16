Aquino passeggiata archeologica di liberazione

Per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione, è stata organizzata una passeggiata archeologica nella città di Aquino. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Culturale Katartika Ets e dal circolo Letture di Epinice - Cafè Letterario, con l’obiettivo di far scoprire e approfondire il patrimonio storico, archeologico e artistico locale. La passeggiata mira a coinvolgere i partecipanti in una visita guidata tra i luoghi di interesse della zona.

L'Associazione Culturale Katartika Ets, insieme al circolo Letture di Epinice - Cafè Letterario, organizzano una passeggiata all'insegna della scoperta e dell'approfondimento del patrimonio storico-archeologico-artistico aquinate, per celebrare il 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una vigna: "archeologica" tra le ricchezze di Pompei Appaquino - la nuova app del comune di Aquino“La digitalizzazione non è solo tecnologia, ma un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini" ha dichiarato il sindaco Fausto Tomassi Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Giubileo: apre primo tratto Nuova Passeggiata Archeologica(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato oggi in occasione del Giubileo, assieme all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e alla presidente del I Municipio ... notizie.tiscali.it Apre il primo tratto della passeggiata archeologica di San TeodoroCon l'apertura del primo tratto della nuova passeggiata archeologica in via di San Teodoro, a Roma, termina la prima fase dei lavori che fanno parte del piu' ampio intervento del Carme (Centro ... rainews.it