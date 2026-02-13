Talenti monrealesi crescono | Ettore Di Maria e Adriano Zinna della New Gica scelti per il Club Italia Allargato

Ettore Di Maria e Adriano Zinna, giovani talenti della società di pallavolo New Gica di Monreale, sono stati selezionati per il Club Italia Allargato, una decisione che sorprende molti appassionati locali. La loro convocazione arriva dopo anni di impegno e crescita nel settore giovanile, e rappresenta un passo importante per il movimento sportivo della città. Entrambi i giocatori, rispettivamente di 17 e 18 anni, si sono distinti nelle ultime stagioni grazie alle loro prestazioni e alla dedizione negli allenamenti. La loro scelta segna anche il riconoscimento del lavoro fatto dalla società monrealese nel sviluppare giovani atleti promettenti.

Monreale – La pallavolo monrealese celebra un traguardo senza precedenti: per la prima volta nella storia, due atleti della stessa società locale sono stati chiamati simultaneamente a vestire idealmente la maglia azzurra. Ettore Di Maria e Adriano Zinna, punte di diamante della A.S.D. New Gi.Ca. Sport Monreale, sono stati ufficialmente convocati per il prestigioso progetto federale "Club Italia Allargato" 20252026.?La convocazione premia due giovani nati nel 2010 che rappresentano il cuore pulsante del vivaio normanno: Ettore Di Maria (nato il 09042010): Un atleta cresciuto interamente nella New Gi.