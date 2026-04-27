Monica Oriente | quel legame nato a Vedelago che diventa un libro

L'autrice Monica Oriente ha scritto un nuovo libro intitolato Quattro volte me, in cui cita un incontro avvenuto a Vedelago. La presentazione dell'opera si svolgerà durante la Fiera delle Belle Notizie, prevista per il 6 e 7 giugno. La scrittrice ha condiviso come quell'evento abbia ispirato una parte del suo racconto. La manifestazione si terrà in diverse location della città, con incontri e presentazioni di vari autori.

? Cosa sapere L'autrice Monica Oriente cita l'incontro a Vedelago nel nuovo libro Quattro volte me.. L'evento della Fiera delle Belle Notizie si terrà il 6 e 7 giugno.. L’autrice Monica Oriente ha scelto di trasformare un incontro avvenuto a Vedelago l’anno scorso in un capitolo fondamentale del suo nuovo volume autobiografico, Quattro volte me, pubblicato dalle edizioni Piemme. Quella che era iniziata come una partecipazione digitale alla Fiera delle Belle Notizie nel 2025, grazie al coinvolgimento dell’alunna A.P., si è evoluta in un legame che supera lo schermo. La testimonianza di Monica Oriente, trasmessa via video nonostante la distanza fisica, aveva colpito i partecipanti per la capacità di trasmettere un messaggio di rinascita e resilienza, trasformando un vissuto privato in un valore universale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monica Oriente: quel legame nato a Vedelago che diventa un libro Notizie correlate Leggi anche: La forza che non fa rumore: le quattro rinascite (dal cancro) di Monica Oriente Trump e Meloni: quel video che svela il legame speciale alla Casa BiancaDonald Trump ha accolto la premier Meloni presso la Casa Bianca nell’aprile 2025, definendola una grande persona durante il loro incontro ufficiale.