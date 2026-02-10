La forza che non fa rumore | le quattro rinascite dal cancro di Monica Oriente

Monica Oriente ha affrontato il cancro quattro volte, ma la sua storia non è fatta di sofferenza, bensì di rinascite. In “Quattro volte me”, pubblicato da Piemme, racconta come ogni battaglia abbia cambiato la sua vita, non come una sconfitta, ma come un percorso di rinascita. La sua esperienza dimostra che ci sono vittorie che non si vedono, quelle che avvengono dentro di noi, silenziose e profonde.

Ci sono storie che non parlano di malattia, ma di identità. " Quattro volte me " (Piemme), con la prefazione di Matteo Bassetti, non è il racconto di quattro tumori, ma di quattro rinascite. Monica Oriente ha incontrato il cancro per la prima volta a vent’anni, quando la vita dovrebbe ancora promettere tutto. Poi altre tre volte, in un dialogo durissimo con il corpo, il tempo e la paura. Eppure, nelle pagine, la malattia resta sullo sfondo, l’evento che costringe a fermarsi, mai il centro del racconto. Al centro c’è lei, nelle sue molte versioni, nelle trasformazioni che l’hanno attraversata e ricomposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quattro diagnosi di tumore. Quattro battaglie affrontate e vinte con coraggio, determinazione e sempre con il suo meraviglioso sorriso. È la storia di Monica Oriente, raccontata nel suo libro "Quattro volte me". Un messaggio potente rivolto alle donne