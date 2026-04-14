Trump e Meloni | quel video che svela il legame speciale alla Casa Bianca

A metà aprile 2025, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato la premier italiana presso la Casa Bianca. Durante l’incontro, ha commentato pubblicamente la sua stima verso la leader italiana, definendola una grande persona. Il video che mostra l’accoglienza e alcune parti dell’incontro è stato diffuso sui social media, attirando l’attenzione su questa visita ufficiale.

Donald Trump ha accolto la premier Meloni presso la Casa Bianca nell’aprile 2025, definendola una grande persona durante il loro incontro ufficiale. Il momento della stretta di mano tra i due leader è stato catturato dalle riprese video dell’incontro avvenuto oltre un anno fa. Il riconoscimento del Presidente americano verso la leader italiana. Durante la visita diplomatica alla residenza presidenziale statunitense, Donald Trump ha espresso un giudizio estremamente positivo nei confronti della premier italiana. Accogliendo la delegazione guidata da Meloni, il capo dello Stato americano ha sottolineato pubblicamente l’importanza della figura della premier, descrivendola come una grande persona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump e Meloni: quel video che svela il legame speciale alla Casa Bianca Leggi anche: Meloni alla Casa Bianca nell'aprile 2025, la stretta di mano con Trump ARCHIVIO – Il video Leggi anche: Trump, la preghiera alla Casa Bianca: il video virale