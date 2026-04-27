Mondiali Curling Mosaner e Constantini battono anche la Germania | ora sfida al Canada

Durante i Mondiali di Curling, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria contro la Germania, continuando la sua corsa nel torneo di doppio misto. Ora si prepara per affrontare il Canada in una sfida che si preannuncia decisiva. La squadra ha mostrato solidità e determinazione nelle ultime partite, consolidando la sua posizione nel torneo internazionale. La competizione prosegue con l’obiettivo di proseguire il cammino verso le fasi finali.

Il percorso dell’Italia ai Mondiali di Curling va avanti senza intoppi anche nel doppio misto: vittoria anche contro la Germania Le Olimpiadi invernali sono ormai lontane, ma nessuno può dimenticare quanto è riuscita a fare l’Italia nel doppio misto con la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini, regalando grandi emozioni a tutto il panorama azzurro. Ora si stanno svolgendo i Mondiali di doppio misto a Ginevra e la mitica coppia azzurra non smette di essere sulla cresta dell’onda. Dopo la vittoria all’esordio e il successo contro l’Ungheria, è arrivata una vittoria pesantissima anche contro la Germania. Ora il duo del doppio misto del curling tricolore è al comando a punteggio pieno, con tre vittorie su tre nel torneo intercontinentale.🔗 Leggi su Sportface.it

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