Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno vinto la loro terza partita ai Mondiali, sconfiggendo la Germania. La loro vittoria permette loro di ottenere il massimo dei punti e di rafforzare la posizione nel torneo. La squadra avversaria si è dovuta arrendere davanti alla loro prestazione. Con questa vittoria, la coppia si prepara a sfidare il Canada nelle prossime fasi della competizione.

Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono in bellezza una domenica perfetta e battono anche la formazione tedesca composta da Sixten Totzek e Kim Sutor, archiviando la terza vittoria su altrettante gare disputate sin qui nella fase a gironi dei Campionati Mondiali di doppio misto 2026, in corso di svolgimento sul ghiaccio svizzero di Ginevra. La magica coppia d’oro del curling azzurro si conferma così in vetta alla classifica del gruppo B insieme al Canada, che sarà anche il prossimo avversario dell’Italia nella giornata di lunedì 27 aprile in un vero e proprio scontro diretto potenzialmente decisivo per il primo posto nel raggruppamento (che garantirebbe la qualificazione diretta alle semifinali).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mosaner/Constantini infilano il tris ai Mondiali! Germania sconfitta e sfida lanciata al Canada!

Notizie correlate

Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpicoStefania Constantini e Amos Mosaner saranno tra i grandi protagonisti ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, che andranno in scena sul ghiaccio di...

LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: entra nel vivo l’avventura di Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli...

Contenuti utili per approfondire

Mosaner/Constantini infilano il tris ai Mondiali! Germania sconfitta e sfida lanciata al Canada!Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono in bellezza una domenica perfetta e battono anche la formazione tedesca composta da Sixten Totzek e Kim ... oasport.it

Mosaner/Constantini liquidano l’Ungheria senza patemi e restano a punteggio pieno ai Mondiali di curling mistoIn totale scioltezza. Stefania Constantini ed Amos Mosaner liquidano senza patemi l'Ungheria in sette end e rimangono a punteggio pieno nel raggruppamento ... oasport.it