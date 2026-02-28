L’Ifab cambia le regole del Var e non solo | le novità dal Mondiale 2026

L’IFAB annuncia modifiche alle regole del Var e altre novità per il Mondiale 2026. Tra le novità ci sono misure per evitare errori come l’espulsione di un giocatore per simulazione e per prevenire gol inesistenti su calci d’angolo. Sono previste anche regole più chiare per gestire perdite di tempo durante infortuni e sostituzioni. Le modifiche interessano direttamente arbitri e squadre in campo.

Nuove norme per il Var e per evitare le perdite di tempo: dal Mondiale 2026 la tecnologia diventerà sempre più centrale nel gioco del calcio. Mai più casi come quello dell'espulsione di Kalulu per simulazione di Bastoni. E nemmeno di gol realizzati dopo calci d'angolo che non c'erano e di perdite di tempo eccessive in occasione di infortuni e sostituzioni. Il pacchetto di novità regolamentari varato dall'Ifab (International Football Association Board) nella sua 104° edizione dell'Assemblea Generale in Galles modifica non di poco le abitudini di arbitri, giocatori e tifosi. L'intervento più importante è sul cuore del Var, ovvero il suo protocollo.