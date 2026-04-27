Mondello senza pace sospeso lo stop alla concessione per la società Italo Belga

A Mondello, la decisione di sospendere lo stop alla concessione per la società Italo Belga è stata confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa. La decisione è arrivata in risposta all’appello dell’azienda immobiliare, che ha evidenziato un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista della stagione estiva. La questione riguarda la gestione di imprese e le autorizzazioni nella zona balneare.

Nuovo colpo di scena sul caso di Mondello, il mare di Palermo tanto amato da bagnanti e turisti. Questa volta l'ultima puntata di un’interminabile telenovela tutta siciliana ha come protagonista il Cga (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione) che, con un provvedimento firmato dal suo presidente, a sorpresa, ha assegnato ancora la concessione della spiaggia alla società Italo-belga, accogliendo il ricorso e ribaltando la sentenza del Tar Sicilia. Per il giudice amministrativo d'appello esiste un pericolo "concreto" di tenuta dell'ordine e la sicurezza pubblica per via dell'incertezza che aleggia sulla gestione del tratto demaniale, attorno alla quale si sta combattendo una battaglia legale a colpi di ricorsi amministrativi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mondello senza pace, sospeso lo stop alla concessione per la società Italo Belga Notizie correlate Leggi anche: Mondello, dalla Regione arriva lo stop definitivo alla concessione demaniale all'Italo Belga Leggi anche: Spiaggia di Mondello, revocata la concessione alla società Italo Belga Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mondello senza pace, sospeso lo stop alla concessione per la società Italo Belga; Sospeso stop concessione spiaggia Mondello, 'rischi ordine pubblico'. A Mondello senza la Italo Belga «un concreto pericolo per l’ordine pubblico». Perché la giustizia ha sospeso la revoca della concessioneIl provvedimento del Consiglio di giustizia amministrativa, in attesa dell’udienza che entrerà nel merito della decisione il 14 maggio. La Vardera: «Certifica l'incapacità di Regione e Comune» ... lasicilia.it Mondello, sospeso stop alla concessione: Senza gestione rischi per l'ordine pubblicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondello, sospeso stop alla concessione: 'Senza gestione rischi per l'ordine pubblico' ... tg24.sky.it Spiaggia Mondello, Schifani: "Ci costituiremo tempestivamente in giudizio" https://qds.it/spiaggia-mondello-schifani-concessione-italo-belga/ - facebook.com facebook Dopo la decisione del Cga di accogliere il ricorso della immobiliare Italo-belga su Mindello, il presidente Schifani annuncia l'immediata costituzione in giudizio x.com