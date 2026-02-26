Mondello dalla Regione arriva lo stop definitivo alla concessione demaniale all' Italo Belga

La Regione ha deciso di revocare definitivamente la concessione demaniale all’azienda che gestisce i lidi di Mondello. La decisione arriva dopo aver valutato le risposte fornite dall’azienda alle precedenti richieste di chiarimento. La scelta si basa su una serie di controlli e verifiche condotte negli ultimi mesi, che hanno portato a questa conclusione.

Lo stop alla concessione demaniale per la Italo Belga diventa definitivo. Lo ha deciso la Regione che ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni dell'azienda che gestisce i lidi di Mondello dopo il primo provvedimento emanato qualche mese fa. L'assessorato regionale del Territorio e ambiente ha comunicato che con un decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, “ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga e pertanto ha deciso di provvedere alla decadenza della concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione stessa”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

