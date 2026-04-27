Mondello posti per i disabili occupati dai motorini

A Mondello, i posti riservati ai disabili sono spesso occupati da motorini, specialmente durante le domeniche, quando la zona si riempie di visitatori e non sono presenti pattuglie della polizia locale. Questa situazione causa difficoltà pratiche per le persone con disabilità che devono trovare spazi disponibili per parcheggiare. La carenza di controlli contribuisce a questa problematica, che si ripete regolarmente nei fine settimana.

I parcheggi riservati ai disabili occupati impunemente dai motorini. Nessun rispetto per i meno fortunati a Mondello, soprattutto la domenica, quando la borgata viene assediata e non ci sono controlli dei vigili. Qui siamo vicino al bar Touring.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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