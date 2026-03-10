Forlì | parcheggi disabili occupati l’educatore denuncia

Un educatore di Forlì ha segnalato che molti parcheggi riservati ai disabili sono occupati da veicoli non autorizzati. La denuncia evidenzia come questa situazione rappresenti una violazione delle regole e una mancanza di rispetto verso le persone con disabilità. La questione riguarda aree di sosta dedicate, che vengono spesso utilizzate impropriamente, creando disagio e ostacolando chi ne ha realmente bisogno.

Il segnale d'allarme lanciato da un educatore di Forlì evidenzia una frattura profonda tra l'insegnamento della legalità e la realtà dei parcheggi riservati ai disabili. Giuseppe Giordano, dopo diciotto anni di attività formativa nelle scuole, denuncia l'inciviltà che si manifesta quotidianamente in via Michelangelo Buonarroti. La situazione riguarda specificamente i box vicini al Liceo Morgagni, dove l'assenza di segnaletica a terra facilita il comportamento scorretto di chi occupa gli spazi. L'educatore ha dedicato tre anni a segnalare ripetutamente il problema alle autorità competenti e attraverso le colonne del giornale locale, senza ottenere risultati tangibili.