A Mondello i posti riservati alle moto sono sempre occupati dalle auto

A Mondello i parcheggi destinati alle moto sono costantemente occupati dalle auto. Nonostante le autorità siano a conoscenza della situazione, questa condizione persiste da tempo senza interventi evidenti. I posti riservati alle due ruote vengono continuamente presi d’assalto dalle vetture, creando disagi per chi desidera parcheggiare con le moto. La situazione si ripete ogni giorno senza cambiamenti apparenti.

Giorno dopo giorno, nell’indifferenza delle autorità preposte, i parcheggi per le moto a Mondello vengono occupati dalle auto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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