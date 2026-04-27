A Mondello, la revoca della concessione balneare è stata sospesa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in attesa di una decisione definitiva prevista per il 14 maggio. La questione riguarda il rischio di infiltrazioni e le implicazioni legali legate alla gestione delle concessioni nel settore balneare. La sospensione permette di mantenere attivi i servizi finché non si pronuncerà il tribunale amministrativo.

? Cosa sapere Il CGA sospende la revoca della concessione balneare a Mondello in attesa del 14 maggio.. La Fondazione Giovanni Falcone contesta la decisione per i rischi di infiltrazioni antimafia a Palermo.. Il 14 maggio la decisione definitiva sul futuro della spiaggia di Mondello determinerà se lo Stato riuscirà a mantenere saldo il fronte contro le infiltrazioni, dopo che il Consiglio di Giustizia amministrativa ha sospeso con efficacia temporanea la revoca della concessione balneare. La Fondazione Giovanni Falcone ha manifestato una forte preoccupazione per l’intervento del giudice, che ha rinvioato la valutazione nel merito della questione, preferendo dare priorità alla gestione dell’ordine pubblico in vista dell’imminente arrivo dei bagnanti per la stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, il rischio infiltrazioni: il nodo legale che scuote lo Stato

Notizie correlate

Cemento e infiltrazioni: lo Stato riaccende lo stop, “qui la criminalità respira”Dopo la decisione del Consiglio di Stato, Libera, Legambiente e Arci chiedono interventi concreti.

Stagione balneare al via il primo maggio, ma solo sulla carta: i tratti di costa vietati e il nodo MondelloIn teoria, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che recepisce il decreto regionale sui tratti di mare vietati, la stagione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti; Mondello, l’Italo-Belga si riprende la spiaggia. Il Cga: Senza cabine pericolo per la sicurezza; La prefettura commissaria un altro pezzo della Italo-Belga, la proprietà del Mondello Palace; Caso Italo Belga, La Vardera: Il Cga sancisce l’incapacità di Regione e Comune su Mondello.

Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avantiLa società che l’aveva gestita per 116 anni si sta opponendo alla revoca della concessione imposta dalla Sicilia per presunte infiltrazioni mafiose ... ilpost.it

Mondello senza pace: sospeso lo stop alla concessione per la società Italo BelgaMondello senza pace. Il Cga accoglie l'appello della società Italo-belga in vista della stagione estiva per un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. tgcom24.mediaset.it

La concessione della spiaggia di Mondello è tornata al centro del dibattito dopo la decisione del Cga di sospendere temporaneamente la revoca della concessione rinviando al 14 maggio la pronuncia definitiva. Le motivazioni addotte riguardano possibili pro - facebook.com facebook

Il contenzioso sulla spiaggia di Mondello va avanti x.com