Cemento e infiltrazioni | lo Stato riaccende lo stop qui la criminalità respira

Il Consiglio di Stato ha confermato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Avellino nei confronti di una società del gruppo Marinelli. La decisione riguarda questioni legate a infiltrazioni criminali nel settore del cemento e delle costruzioni, con la sentenza che ha riattivato lo stop alle attività della società interessata. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli stringenti sulle imprese operanti in aree a rischio.

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, Libera, Legambiente e Arci chiedono interventi concreti. Nel mirino, il ciclo del cemento e un territorio che si sta svuotando ma continua a costruire La sentenza è arrivata. Netta. Il Consiglio di Stato ha rimesso in piedi l’interdittiva antimafia della Prefettura di Avellino contro una società del gruppo Marinelli. Ma il punto, adesso, non è solo il provvedimento. È quello che viene dopo. Libera Avellino, Legambiente Avellino e Arci Avellino non girano intorno alla questione. Parlano di un segnale pesante, che riguarda tutta la provincia. Non un caso isolato, ma una crepa più larga. Le associazioni mettono giù cinque proposte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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