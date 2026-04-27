Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha commentato le recenti prestazioni di un tennista internazionale durante l’ultima puntata di TennisMania trasmessa su YouTube da OA Sport. Monaco ha affermato che il giocatore ha soluzioni sorprendenti e un diritto imprevedibile, definendolo un atleta speciale nel panorama tennistico. La trasmissione ha analizzato vari aspetti delle sfide più recenti nel mondo del tennis, offrendo approfondimenti sulle sue caratteristiche tecniche.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Si è fatto cenno al match giocato da Jannik Sinner contro il danese Elmer Moller, vinto nettamente dal pusterese per 6-2 6-3. “ Moller ha un rovescio straordinario e tira molto forte, ma per il resto ha diversi aspetti da migliorare. Ha comunque fatto la sua onesta figura. Sinner era in controllo. Il suo prossimo avversario sarà Norrie e non credo che abbia la velocità di palla per contrastarlo. Un Jannik che sta mettendo partite nelle gambe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Jodar ha soluzioni che spiazzano, è un tennista speciale. Imprevedibile con il diritto”

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