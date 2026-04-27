Momenti di paura a Oleggio | urlano e spaccano i vetri di un locale con i clienti presenti

Momenti di paura a Oleggio in un locale venerdì 24 aprile. Un assalto al locale "Bistrot ai giardini" in viale Mazzini 2, davanti alla stazione, provocato da un gruppetto di ragazzi (uno poi in particolare) ha creato parecchio timore fra i proprietari e i clienti del locale stesso.Cosa è.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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