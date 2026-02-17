Raffica di furti nelle auto | Spaccano i vetri e devastano tutto Danni enormi per pochi spiccioli

A Colle, i furti nelle auto aumentano dopo che i ladri hanno rotto i vetri per rubare pochi spiccioli, causando danni ingenti. Due episodi in pochi giorni dimostrano che la situazione sta peggiorando e che i malviventi sono sempre più decisi a colpire. La gente del quartiere si preoccupa, perché i furti diventano una spiacevole abitudine.

A Colle, evidentemente, quattro giorni possono bastare per trasformare un episodio isolato in una sgradita consuetudine: il secondo finestrino infranto nel volgere di pocho tempo non è più una coincidenza, ma un segnale che inquieta. Un nuovo episodio segnalato direttamente a La Nazione, che ha destato apprensione tra i residenti di Colle, in località Campolungo. Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno infranto il finestrino dell'autovettura di un giovane, rovistando poi all'interno dell'abitacolo con l'intento di trafugare oggetti di valore. Un gesto esecrabile che si consuma a distanza di pochi giorni da un analogo fatto avvenuto davanti ad un bar di San Marziale, sempre nel territorio colligiano, in zona Gracciano.