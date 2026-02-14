Paura a Montesacro crolla un muro sul dehors di un ristorante | clienti in fuga dal locale

Un muro di un edificio privato su viale Tirreno a Montesacro è crollato, investendo il dehors di un ristorante e spaventando i clienti presenti. La struttura si è improvvisamente sgretolata, facendo precipitare pezzi di calcestruzzo sul marciapiede e sui tavoli all’aperto. Alcuni avventori, terrorizzati dal rumore, sono corsi a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area e avviato le verifiche sulla stabilità dell’edificio.

A crollare è stato il muro di un'abitazione privata. Sul posto polizia locale e vigili de fuoco Paura a Montesacro, dove il muro di un edificio privato, su viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione, ha ceduto finendo sul marciapiede e sul dehors di un ristorante. Il muro è crollato alle 13:30 circa di oggi, sabato 14 febbraio, finendo sui tavolini posizionati all’esterno di un noto locale di zona, C1bo. Nonostante ci fossero degli avventori nel ristorante non ci sono stati feriti. Il crollo non ha causato, come accade in casi simili, la chiusura di viale Tirreno visto che il materiale non è finito sulla strada.🔗 Leggi su Romatoday.it Crolla il muro di un edificio pericolante: paura a Grottaminarda A Grottaminarda, si è verificato il crollo di un muro di un edificio ormai in stato di degrado. Crolla un muro durante i lavori a un immobile: paura in pieno centro Questa mattina, un muro si è improvvisamente sgretolato durante i lavori in un edificio nel centro di Erchie. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Roma, crolla un muro di contenimento e travolge il dehors di un ristorante: paura a MontesacroTragedia sfiorata oggi sabato 14 febbraio, a Roma. Un muro di contenimento è crollato, con molta probabilità a causa del maltempo, e ha colpito il dehors di un ristorante ... ilmessaggero.it La paura del dentista Un vecchio ricordo (anche per mamma e papà! ) Sappiamo che per un bambino (e ammettiamolo, spesso anche per noi adulti) l’idea di andare dal dentista può generare un po’ di ansia. Ma la buona notizia è che oggi la tecnologia ci facebook