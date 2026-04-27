Molise | Palazzo Petrecca e Fonderie Marinelli aprono gratis il 24 maggio

Il 24 maggio, in occasione della XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, due importanti siti in Molise apriranno le loro porte gratuitamente al pubblico. Si tratta di un palazzo storico e di un sito industriale, entrambi aperti per l’occasione. Questa iniziativa mira a mettere in luce il patrimonio culturale e architettonico della regione, offrendo la possibilità di visitarli senza costi.

? Cosa sapere Palazzo Petrecca e Fonderie Marinelli aprono gratuitamente il 24 maggio in Molise.. L'iniziativa della XVI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche valorizza il patrimonio locale.. Palazzo Petrecca a Isernia e le Fonderie Marinelli di Agnone aprono le porte il prossimo 24 maggio in occasione della sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. L’iniziativa, coordinata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, permette l’accesso gratuito a centinaia di edifici d’epoca sparsi per tutto il Paese, trasformando i luoghi del passato in un museo diffuso che punta a far conoscere tesori spesso nascosti ai circuiti turistici più battuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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