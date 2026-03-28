Martedì 31 marzo alle 18.30 nella Sala del Maggior Consiglio si tiene l’apertura del ciclo “Cantautori, Pop e Rap”, con il concerto dei Ricchi e Poveri. L’evento si svolge a Palazzo Ducale e rappresenta il primo appuntamento della rassegna dedicata alla musica pop, cantautoriale e rap. La serata vedrà esibirsi il gruppo in una performance che introduce le successive tappe del ciclo.

Martedì 31 marzo il celebre gruppo genovese riceverà il premio “Palazzo Ducale – Oltre le Mura” e parteciperà a un incontro sulla musica ligure, dal pop al rap I “Ricchi e poveri” aprono martedì 31 marzo nella Sala del Maggior Consiglio alle ore 18.30 il ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista”, curato da Roberto Vecchioni e Margherita Rubino. “Quando il pop è planetario”, questo il titolo dell’appuntamento al termine del quale sarà conferito ai Ricchi e Poveri il premio “Palazzo Ducale – Oltre le Mura”. Interverranno i giornalisti Paolo Giordano e Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX. Con “Cantautori, Pop e rap. Punti di vista”,... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - I Ricchi e Poveri aprono il ciclo “Cantautori, Pop e Rap” a Palazzo Ducale

Articoli correlati

Palazzo Ducale svela gli eventi 2026: da Van Dyck alla grande letteratura, da "La storia in piazza" a "Cantautori, pop e rap"Ci saranno le classiche kermesse come “La Storia in Piazza” e il “Festival di Limes", le novità come il ciclo “Un Palazzo di libri” e “Cantautori,...

Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora...

Altri aggiornamenti su Palazzo Ducale

I Ricchi e Poveri cadono a Domenica In: Mara Venier svela come stanno oggiNella puntata di Domenica In di ieri, domenica 21 dicembre, i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di una caduta al loro ingresso nello studio. Mara Venier ha svelato come stanno oggi! La puntata ... comingsoon.it

I Ricchi e Poveri: «Ci scoprì De André, sfondammo con le canzoni rifiutate da Morandi. Marina Occhiena? Ecco la vera storia del suo addio»Separare le voci di Angela Brambati, la Brunetta, e di Angelo Sotgiu, il Biondo, è difficile anche nelle interviste. A volte parlano come cantano: all’unisono. Il pranzo durerà tre ore, la storia dei ... corriere.it