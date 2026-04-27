La Commissione sul rischio idrogeologico si è recata nei comuni del Molise colpiti da recenti frane. Lunedì 27 aprile, i rappresentanti Bicchielli e D’Alfonso hanno visitato le aree danneggiate a Petacciato, Civitacampomarano e Salcito per valutare i danni causati dagli eventi alluvionali e dalle frane che si sono verificati. La visita si inserisce in un sopralluogo volto a raccogliere informazioni direttamente sul campo.

? Cosa sapere Bicchielli e D’Alfonso esaminano i danni da frana a Petacciato, Civitacampomarano e Salcito lunedì 27 aprile.. Il sopralluogo della Commissione parlamentare serve a definire nuove strategie di prevenzione idrogeologica.. Bicchielli e D’Alfonso raggiungono la provincia di Campobasso questo lunedì 27 aprile per esaminare sul campo i danni causati dalle recenti frane che hanno colpito il territorio. La missione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico si concentrerà sui comuni che hanno subito i dissesti più pesanti. Il programma prevede una serie di tappe nei centri colpiti, con l’obiettivo di valutare direttamente le criticità del terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, la Commissione sul rischio idrogeologico scende nei comuni colpiti

Notizie correlate

Rischio idrogeologico, missione della Commissione in Romagna: sopralluoghi e audizioni nei territori colpitiGiovedì pomeriggio sono previste nuove audizioni con rappresentanti di comitati civici e amministratori locali, mentre alle ore 18 circa si terrà un...

Emergenza Chieti: il Consiglio provinciale scende nei comuni colpitiIl prossimo martedì 21 aprile, alle ore 11, la sala consiliare di Castiglione Messer Marino ospiterà un Consiglio provinciale straordinario per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maltempo Molise, lunedì sopralluogo della Commissione rischio idrogeologico; Danni maltempo, lunedì sopralluogo della Commissione parlamentare; Frane in Molise, lunedì sopralluoghi Commissione parlamentare; Danni da maltempo, la Commissione rischio idrogeologico lunedì in Molise - isNews.

Maltempo Molise, lunedì sopralluogo della Commissione rischio idrogeologicoLunedì prossimo 27 aprile il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, Giuseppe Bicchielli, e il vice presidente Luciano D'Alf ... ansa.it

Protezione civile regionale, servono atti rapidi e verificabiliLa FP CGIL Abruzzo Molise prende atto positivamente di quanto emerso nella Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale dell’Abruzzo riunitasi oggi, 23 aprile 2026, sul tema del piano del fabbisog ... ekuonews.it

TVi Molise. . VENAFRO FESTEGGIA LA SERIE D Al Del Prete, il Venafro si congeda dai suoi tifosi: al triplice fischio, i supporter in campo per l’abbraccio ai giocatori: è apoteosi SERIE D #SerieD #venafro - facebook.com facebook