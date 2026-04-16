Emergenza Chieti | il Consiglio provinciale scende nei comuni colpiti

Il 21 aprile alle 11 si terrà un Consiglio provinciale straordinario nella sala consiliare di Castiglione Messer Marino. La riunione è stata convocata per discutere delle problematiche derivanti dal maltempo che ha interessato l’Abruzzo tra il 31 marzo e i giorni successivi. La seduta coinvolgerà i rappresentanti dei comuni colpiti dall’evento atmosferico.

Il prossimo martedì 21 aprile, alle ore 11, la sala consiliare di Castiglione Messer Marino ospiterà un Consiglio provinciale straordinario per affrontare le criticità emerse a seguito del maltempo che ha colpito l’Abruzzo tra il 31 marzo e i giorni immediatamente successivi. L’iniziativa nasce da una richiesta formale dei sindaci del comprensorio per gestire l’emergenza legata alla viabilità provinciale e allo stato di dissesto che interessa la provincia di Chieti. Un gesto di vicinanza nel cuore del territorio colpito. Spostare la sede dell’assemblemia politica a Castiglione Messer Marino non è una scelta puramente logistica, ma risponde a una precisa volontà di prossimità verso le popolazioni che hanno subito i danni delle recenti precipitazioni eccezionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Chieti: il Consiglio provinciale scende nei comuni colpiti Notizie correlate Terremoto a Ragalna: insediato il commissario per l’emergenza, subito interventi nei comuni colpitiA guidare le operazioni sarà Gaetano Laudani, capo del Genio civile di Catania, incaricato di coordinare gli interventi urgenti e le attività di... Emergenza maltempo, interrogazione di Santo Primavera: trasparenza e controlli sugli affidamenti nei Comuni colpitiIl deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Santo Primavera, ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente con risposta scritta in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stato di emergenza per 12 mesi, 15 milioni per l'Abruzzo: via libera dal Consiglio dei ministri; Maltempo in provincia di Chieti, resta attivo il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura: emergenza rientrata ma resta l’allerta; Maltempo, Europa Verde Frentania: 'Amministrazione Paolini inadeguata ad affrontare l'emergenza'; Alto Vastese, postazione aggiuntiva del 118 per l’emergenza viabilità. Seduta straordinaria di consiglio provinciale a Castiglione Messer MarinoSi terrà martedì 21 aprile alle ore 11 nella sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino il Consiglio provinciale straordinario chiesto dai sindaci del comprensorio per affrontare l'emerge ... rete8.it Chieti, emergenza maltempo: il Comune chiede lo stato di emergenza nazionaleIl sindaco Ferrara annuncia la richiesta dello stato di emergenza e interventi urgenti per frane, allagamenti e danni alle infrastrutture ... abruzzonews.eu Emergenza idrica: situazione in progressivo rientro, lavori nei tempi e approvvigionamento in ripresa. Sta progressivamente tornando alla normalità l’approvvigionamento idrico in Abruzzo. Gli interventi programmati da ACA nell’area metropolitana Chieti- - facebook.com facebook