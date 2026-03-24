Rischio idrogeologico missione della Commissione in Romagna | sopralluoghi e audizioni nei territori colpiti

Giovedì pomeriggio sono previste nuove audizioni con rappresentanti di comitati civici e amministratori locali, mentre alle ore 18 circa si terrà un punto stampa conclusivo “Due giornate intense di lavoro sul territorio per verificare da vicino le criticità e ascoltare le comunità colpite”. Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, nonché componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, annuncia la missione istituzionale in Romagna prevista per mercoledì e giovedì. “La presenza della Commissione, presieduta da Pino Bicchielli, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che continua a fare i conti con le conseguenze degli eventi alluvionali del maggio 2023 e successivi”, prosegue Tassinari. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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