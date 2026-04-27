Molise allarme banche | i prestiti alle imprese crollano del 26%

In Molise, i prestiti concessi alle piccole imprese sono diminuiti del 26% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Solo un comune su sei nel territorio mantiene ancora una filiale bancaria funzionante. La riduzione delle attività bancarie si traduce in una perdita di servizi finanziari disponibili per le imprese locali. La situazione riflette un calo generale delle operazioni creditizie nel settore.

? Cosa sapere In Molise i prestiti alle piccole imprese crollano del 26% nel 2025.. Solo un comune su sei dispone ancora di una filiale bancaria attiva.. La desertificazione bancaria in Molise ha raggiunto livelli preoccupanti nel 2025, con una riduzione degli sportelli che supera la media nazionale e colpisce duramente le aree interne della regione. Il quadro economico del territorio è stato delineato dalla Fisac Cgil Abruzzo Molise, la quale ha segnalato come la dinamica della chiusura delle filiali abbia assunto connotazioni critiche nell’ultimo quinquennio. Mentre i depositi registrano un incremento del 13%, questo dato non si traduce in un effettivo sostegno all’economia locale, ma evidenzia una difficoltà strutturale nel convertire il risparmio accumulato in nuovi investimenti per il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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