Calano i prestiti delle banche alle piccole imprese

Tra novembre 2024 e novembre 2025, i prestiti concessi dalle banche alle piccole imprese sono diminuiti. I dati mostrano un calo delle operazioni di finanziamento destinate a questo settore, mentre non ci sono variazioni significative per altri tipi di clienti. La diminuzione riguarda specificamente le richieste di credito rivolte alle aziende di piccole dimensioni.

Banche avare con le imprese, soprattutto se sono piccole. Tra il novembre 2024 e il novembre 2025, in provincia di Macerata gli impieghi vivi degli istituti di credito a favore del totale delle imprese coinvolte, sono passati da 2,5883,2 a 2,574,5 miliardi di euro, un calo di appena 8,7 milioni (-0,3 per cento). Una diminuzione inferiore a quelle delle province di Ascoli (-7,2 per cento) e Fermo (-5,1 per cento), ma un dato peggior rispetto a quello delle province di Ancona (+0,1%) e Pesaro (+1,7 per cento), che registra il valore migliore delle Marche. Se, però, si restringe il campo alle sole imprese con meno di 20 addetti, la situazione è...