Molise agricoltori in piazza | il fotovoltaico minaccia i campi

Il 29 aprile agricoltori e rappresentanti di Coldiretti si sono riuniti in piazza tra Campomarino e Portocannone per protestare contro l’installazione di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibile compromissione delle attività agricole e all’impatto sull’equilibrio energetico della regione. La questione riguarda la collocazione di impianti nelle aree dedicate alla produzione agricola.

? Cosa sapere Coldiretti e agricoltori manifestano il 29 aprile tra Campomarino e Portocannone.. L'impianto fotovoltaico minaccia i terreni agricoli e l'equilibrio energetico del Molise.. Mercoledì 29 aprile, dalle 10:30 alle 12:30, Coldiretti Molise e diversi imprenditori agricoli si riuniranno in un presidio sulla strada che collega Campomarino a Portocannone per manifestare contro la costruzione di un enorme impianto fotovoltaico vicino ai terreni agricoli della zona. La protesta mira a far riflettere le amministrazioni locali e regionali sul fenomeno del controllo sempre più serrato e massiccio di impianti solari che finiscono per sottrarre spazio prezioso alle coltivazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, agricoltori in piazza: il fotovoltaico minaccia i campi Notizie correlate Tariffe per l'acqua nei campi, esultano gli agricoltori baresi: sospese le richieste di conguaglioIl Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, su mandato della Regione Puglia che ha impegnato risorse pari a 1. Mega impianto fotovoltaico a Tuscania: grande 400 campi da calcio e in grado di illuminare tre volte ViterboUn nuovo maxi impianto fotovoltaico nel comune di Tuscania è vicino alla fine dei lavori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basso Molise, Coldiretti annuncia un presidio contro il mega impianto fotovoltaico: agricoltori in piazza il 29 aprile; Diga del Pappadai entra in funzione con l’acqua in arrivo dalla Basilicata. Oggi il sopralluogo di Decaro e Paolicelli; Agricoltura estiva al Sud: la sfida delle colture tra Puglia, Basilicata e Molise nell'era dei cambiamenti climatici; No alle modifiche del codice doganale, anche Coldiretti Molise si mobilita al Brennero - isNews. Basso Molise, Coldiretti annuncia un presidio contro il mega impianto fotovoltaico: agricoltori in piazza il 29 aprileCAMPOMARINO – Coldiretti Molise scende in campo contro la realizzazione di un mega impianto fotovoltaico previsto tra Campomarino ... molisenetwork.net Agricoltori in piazza a Strasburgo: regole e più trasparenza sull’importFermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese ... ilsole24ore.com Campobasso Musica Italia, dal Molise talenti internazionali in rampa di lancio 04 - Telemolise - facebook.com facebook La crisi delle ditte di trasporto merci colpisce anche il Molise. #IoSeguoTgr @TgrRai x.com