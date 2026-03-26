Un grande impianto fotovoltaico sta per essere completato nel comune di Tuscania. La struttura ha una capacità di 150 megawatt di picco e si estende su un'area equivalente a circa 400 campi da calcio. Una volta operativo, potrà fornire energia sufficiente a illuminare tre volte la città di Viterbo. I lavori sono in fase di conclusione, dopo varie proroghe e ricorsi.

Un nuovo maxi impianto fotovoltaico nel comune di Tuscania è vicino alla fine dei lavori. Dopo proroghe sulla conclusione del cantiere e ricorsi, il colosso da 150 megawatt di picco. Tutto è cominciato nell'aprile del 2018, quando la società di Bolzano “Dcs srl” ha presentato l'istanza per realizzare una centrale di produzione di energia da fonte rinnovabile in località Pian di Vico. Poi una lunga gestazione dell'opera che ha ricevuto diversi “bonus” sulla conclusione dell'installazione. La prima autorizzazione unica è arrivata nel marzo del 2019, seguita nel 2021 dal provvedimento autorizzativo unico regionale. Da quel momento è partito il cronometro: un anno per iniziare i lavori e tre per finirli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Mega impianto fotovoltaico a Tuscania: grande 400 campi da calcio e in grado di illuminare tre volte Viterbo

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