Tariffe per l' acqua nei campi esultano gli agricoltori baresi | sospese le richieste di conguaglio

Gli agricoltori di Bari festeggiano dopo che sono state sospese le richieste di conguaglio per l’acqua irrigua del 2022. La decisione arriva dopo settimane di tensione tra gli agricoltori e il vecchio Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, che aveva inviato gli avvisi di pagamento. Ora, i produttori sperano di poter continuare a lavorare senza preoccupazioni finanziarie improvvise.

Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, su mandato della Regione Puglia che ha impegnato risorse pari a 1.211.300 di euro, ha stoppato l'invio di cartelle di pagamento riferite all'utilizzo del servizio irriguo per il 2022

La Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha richiesto la sospensione delle cartelle di conguaglio relative al servizio irriguo del 2022, inviate tra novembre e dicembre 2025.

Dopo cinque anni di attesa, finalmente gli agricoltori di Reggio Calabria possono sorridere.

