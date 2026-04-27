Molise 81 anni dopo | il grido per la libertà tra memoria e doveri

A 81 anni dalla liberazione, le autorità e le associazioni si sono radunate tra le città di Campobasso e Isernia per ricordare quegli eventi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini che hanno partecipato a momenti di commemorazione e riflessione. La ricorrenza si inserisce in un percorso di memoria collettiva, mantenendo vivo il ricordo di un momento storico importante per il territorio.

? Cosa sapere Autorità e associazioni commemorano l'81esimo anniversario della liberazione tra Campobasso e Isernia.. Le celebrazioni al Monte Marrone collegano la memoria della Resistenza ai diritti dei lavoratori.. A Campobasso e Isernia le autorità locali, l’ANPI Molise e le associazioni cittadine hanno commemorato oggi l’81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di momenti dedicati alla memoria storica e ai diritti civili. Il 25 aprile 1945 segnò il momento in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia dichiarò l’insurrezione generale nei territori occupati, ponendo fine a un periodo iniziato dopo l’armistizio di Cassibile dell’8 settembre 1943.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, 81 anni dopo: il grido per la libertà tra memoria e doveri Notizie correlate Navicello: 10 giovani uccisi, 81 anni dopo la memoria viveUna folla numerosa si è raccolta nel piazzale di fronte al Monumento ai Caduti a Navicello, nel cuore del territorio modenese, per onorare la memoria... Carrara, 81 anni dalla Liberazione: tra oro e memoria storicaIl comune di Carrara si appresta a commemorare, venerdì 10 aprile, l’81° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista. Una raccolta di contenuti Si parla di: Festa del 25 aprile, 81 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Nessun diritto conquistato è per sempre se restiamo fermi; polizia municipale 25 aprile. Sulmona-Isernia, dopo sette anni torna treno storicoDopo sette anni di assenza torna il treno storico tra Sulmona e Isernia: con la riapertura della linea ferroviaria a Isernia, avvenuta a gennaio, è ora possibile riproporre anche i convogli di un ... ansa.it