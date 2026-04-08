Carrara 81 anni dalla Liberazione | tra oro e memoria storica

Il comune di Carrara si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista, che ricorrerà venerdì 10 aprile. La ricorrenza coinvolge diverse iniziative e commemorazioni organizzate nel rispetto della memoria storica locale. La data rappresenta un momento di riflessione sulla fine di un periodo di occupazione militare e di resistenza. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Il comune di Carrara si appresta a commemorare, venerdì 10 aprile, l’81° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista. La città, insignita della Medaglia d’Oro al Valore Civile, organizzerà una serie di eventi istituzionali per ricordare quel periodo drammatico. Le attività commemorative inizieranno alle ore 10:15 in piazza 2 Giugno. In quell’occasione verrà depositata una corona presso il cippo che celebra il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile della città. Subito dopo, alle 10:30, l’agenda prevede lo svolgimento di un Consiglio Comunale. L’organo amministrativo si riunirà in adunanza straordinaria e in forma solenne all’interno della sala consiliare del municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara, 81 anni dalla Liberazione: tra oro e memoria storica Leggi anche: Città celebra i 200 anni dalla Vittoria Alata con festival d’arte e memoria storica Arte e memoria: esposizioni e proiezioni tra memoria storica e impegno civile per la PalestinaA Massa, nella cornice di Palazzo Ducale, si intensifica il dibattito pubblico intorno alla Palestina con una serie di appuntamenti che uniscono... Argomenti più discussi: Si celebra la festa della Liberazione. Omaggi alle vittime della Resistenza; Addio a Patrizia Passani. E’ morta la dottoressa esempio di solidarietà; Incontra Bonnie Shea, 81 anni, pioniera dell’hockey femminile statunitense. Arrestati due ultras dello Spezia dopo i tafferugli post Carrara x.com Non so se chiedere scusa agli abitanti di Massa o Di Carrara e faceva pure schifo eh! andate a vedervi l' originale a destra l' originale - facebook.com facebook