Navicello | 10 giovani uccisi 81 anni dopo la memoria vive

Una folla si è radunata nel piazzale davanti al Monumento ai Caduti a Navicello, nel modenese, per ricordare i dieci giovani antifascisti uccisi in una rappresaglia nazifascista 81 anni fa. La cerimonia ha coinvolto numerosi cittadini che hanno reso omaggio ai loro sacrifici, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi storici. La commemorazione si è svolta nel rispetto della memoria collettiva senza altre iniziative o interventi pubblici.

Una folla numerosa si è raccolta nel piazzale di fronte al Monumento ai Caduti a Navicello, nel cuore del territorio modenese, per onorare la memoria dei dieci giovani antifascisti uccisi in una rappresaglia nazifascista esattamente 81 anni fa. La cerimonia, svoltasi questa domenica 8 marzo 2026 sotto un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 12 gradi, ha la partecipazione delle autorità locali e delle forze dell’ordine, trasformando il luogo in un punto di riferimento per la memoria storica. L’intervento della vicesindaca di Modena Francesca Maletti ha posto l’accento sulla responsabilità individuale nella costruzione della pace, collegando direttamente i fatti del 1945 con le sfide attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

