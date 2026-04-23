Sannio | incentivi e nuove strade per far rinascere i borghi

La Commissione per le Questioni regionali ha avviato una serie di audizioni a Benevento per discutere le strategie di sviluppo del territorio campano. Il focus principale riguarda incentivi e nuove iniziative destinate a rivitalizzare i borghi della zona. Durante gli incontri, sono state ascoltate diverse voci di rappresentanti locali, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per promuovere la crescita e la valorizzazione delle aree interne.

? Cosa sapere La Commissione per le Questioni regionali avvia le audizioni a Benevento sullo sviluppo campano.. Incentivi fiscali al 4% e nuove infrastrutture mirano a contrastare lo spopolamento del Sannio.. A Benevento, la Commissione parlamentare per le Questioni regionali ha aperto oggi una serie di audizioni in Prefettura per discutere lo sviluppo e la coesione delle aree interne della Campania. La missione, guidata dal presidente Francesco Silvestro insieme al vicepresidente Bartolomeo Amidei e al consulente Catello Maresca, mira a trasformare le criticità del territorio in proposte legislative concrete attraverso il confronto diretto con le istituzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio: incentivi e nuove strade per far rinascere i borghi Notizie correlate Sisma Accumoli: nuovi fondi per far rinascere i borghi feritiNuovi fondi destinati all’urbanizzazione stanno per sbloccare la progettazione nelle frazioni di Colleposta, Poggio D’Api e Roccasalli, situate nel... Sardegna: 38 milioni per far rinascere 15 borghi e il turismo lentoUn investimento di 38 milioni di euro destinato ai Fondi per lo sviluppo e la coesione permetterà la riqualificazione di quindici borghi sardi, con... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mezzogiorno, Gruppo di ricerca Grins: su incentivi Zes contesto locale fa la differenza; Santa Croce del Sannio, al via Impresa, Valore & Territorio; Università, Bagnoli (Ca’ Foscari): Valorizzare conoscenze, incentivare spin off senza se e senza ma; A Circello il percorso Impresa, Valore & Territorio: formazione e sviluppo. A Santa Croce del Sannio al via Impresa, Valore & Territorio: focus su giovani, innovazione e sviluppo localeDopo Circello al via domani anche a Santa Croce del Sannio il ciclo di incontri Impresa, Valore & Territorio, un’iniziativa dedicata alla promozione della cultura d’impresa come leva strategica per ... ntr24.tv DiCultHer e Io X Benevento presto insieme per il Sannio #Benevento - facebook.com facebook