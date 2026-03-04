A cena con la nuova compagna ma arriva l’ex moglie e suona il braccialetto elettronico

Durante una serata normale, un uomo era a cena con la nuova compagna quando all’improvviso è entrata l’ex moglie. La donna ha fatto suonare il braccialetto elettronico, provocando l’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è sviluppata nel locale senza ulteriori incidenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi di questo incontro imprevisto.

Stesso locale, stessa sera. L’incontro tra ex coniugi ha fatto scattare l’allarme e poi l’arresto Un venerdì sera qualunque, una cena in tranquillità, poi l’arrivo inatteso dell’ex moglie e l’allarme che scatta. È finita con l’arresto di un quarantenne del Basso Trentino, bloccato dai carabinieri mentre si trovava al ristorante con la nuova compagna.A riportare la notizia degna di una soap opera è il quotidiano L’Adige. L’uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento disposto dal gip Consuelo Pasquali, con controllo tramite braccialetto elettronico.È successo alla Cantina Mori Colli Zugna di Mori. Una coincidenza, almeno secondo la difesa: i due ex coniugi avrebbero scelto lo stesso locale senza sapere l’uno della presenza dell’altra. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

